Amalia Granata disfruta de su lindo presente disfrutando de sus hijos, Uma y Roque, además de gozar de la pareja que formó junto a Leo Squarzón, papá del varoncito.

Sin embargo, este viernes, en el ciclo Todas las tardes, la periodista se refirió a su ex pareja y lo acusó de deberle muchísimo dinero por la cuota de Uma.

"Tuve un regalo de navidad este mes, desde septiembre que no depositaba nada. Me debe como tres millones de pesos de cuota alimentaria. Ahora me depositó cincuenta mil pesos y para mí fue como un regalo del cielo", aseguró Amalia. ¡Todo mal!





