La sueca Larsson contó que "ser madre" le cambió la vida

Alexandra Larsson se hizo conocida en el país en el año 2012, gracias a su belleza y carisma demostrada en el " Bailando por un sueño ", siendo parte del staff de bailarinas.





A partir de ahí, la Sueca trazó un recorrido mediático que la ubicó luego en "Periodismo para todos", el ciclo político de Jorge Lanata





Pero llegó un momento en que la rubia se cansó de la vida mediática y apuntó a formar una familia con su pareja Patrik, con quien tuvo a su primer hijo Elliot.





En una entrevista para la revista Gente, Larsson, quien fue mamá hace dos meses, contó que está instalada en Suecia y que "ser madre" le cambió la vida.





Pero no fue todo tan fácil: "El parto no resultó lo que esperaba. Quería que fuese natural, pero terminó en cesárea, algo que acá, en Suecia, sólo se hace si hay complicaciones. Estuve treinta y cuatro horas con trabajo de parto y una dilatación de diez centímetros, pero Elliot tenía la cabecita mal rotada y no podía salir. Fue complicado, pero hermoso".





"Extraño tanto... Vamos a esperar a que Elliot sea un poco más grande. Tal vez a fin de año o el próximo. Tengo muchas ganas de volver y presentarle mi querida Argentina a mi familia".





Para completar, dijo en qué le cambió la maternidad: "Me hizo entender de qué se trata la vida. Es algo que siempre soñé. Mi mundo cambió por completo: fortaleció a la pareja y redefinió mis prioridades. Hoy pienso en Elliot antes que nada; él es lo más importante".





