La novia de Luis Miguel: "No nos escondemos"

Si alguien ha sido hermético con su vida privada ese ha sido Luis Miguel. Al Sol de México jamás le ha gustado hablar de sus parejas y los rumores sostienen que el cantante prohíbe a sus novias hablar de su relación y de él. Pero parece que con los años el artista ha ido cediendo y ya no es tan receloso de su intimidad. Así lo ha dejado ver su actual pareja, la presentadora y modelo venezolana Desiree Ortiz Salswach, de 31 años (16 más joven que él).





Contrario a lo que solía pasar con sus antiguas parejas, la presentadora venezolana no solo ha publicado una imagen con el intérprete en sus redes sociales, sino que incluso ha dado una entrevista al programa de cotilleos mexicano Ventaneando.





En la foto publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 52.000 seguidores, aparecen ambos abrazados y sonrientes: "Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria... ahora llegó el momento de brillar, este es tu mes, de aquí en adelante todo el éxito y la suerte del mundo", escribe. Con esta declaración confirma su relación con el mexicano, con el que ya había sido vista cenando en varias ocasiones en Miami.





Según contó al programa de televisión, ambos se conocieron en un restaurante en Miami (EE UU) gracias a unos amigos en común. "Hubo una intención por parte de él, conversamos. Fluyó y todo se ha dado de manera natural", dijo a Ventaneando. Además, aseguró que nunca han pretendido esconder su relación.





Y aunque se animó a decir que lo que más le gusta de su novio es el "gran ser humano" que es, y reveló que Luis Miguel mantiene una cercana relación con sus hijos, "mucho más de lo que se dice por allí", no quiso entrar en detalles más personales. Desiree Ortiz dijo que no podía hablar de si vive o no con él. Tampoco quiso contar cuándo se inició su romance. "No me gusta etiquetar... llevamos un tiempo y ha sido calidad de tiempo", se limitó a responder.





Mientras, a la revista mexicana TvyNovelas le confesó que Luis Miguel es muy gracioso. "Este hombre está todo el día, como decimos en Venezuela, haciendo bromas... es muy gracioso y tiene un maravilloso sentido del humor".





El cantante, sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre su nueva pareja. Se sabe que está preparando su gran regreso a los escenarios después de que en 2016 tuviera que cancelar una serie de conciertos en el Auditorio Nacional en la capital azteca debido a su mal estado físico y los problemas en su voz. Además, prepara un documental sobre su vida con Netflix.