En abril de 2016, a Natalie Weber le diagnosticaron cáncer de mama y su vida cambió para siempre.

"Un d√≠a, me estaba ba√Īando, me palp√© y sent√≠ una bolita. El m√©dico pens√≥ que pod√≠a ser hormonal. Me hice los estudios y me salieron unas calcificaciones primero, y tras un estudio m√°s complejo, los m√©dicos me detectan el c√°ncer de mama, un tumor en la lola izquierda", relataba Natalie en 2016, en Desayuno Americano, el ciclo que en aquella √©poca era conducido por Pamela David.

"Me operaron, me sacaron solamente la parte de la lola que estaba mal. Es muy importante que las mujeres jóvenes se hagan los estudios para prevenir", continuaba relatando la modelo, quien debió someterse a una mastectomía.

Pero este lunes, finalmente, tras haber vencido la enfermedad hace un tiempo, Natalie Weber se enter√≥ a trav√©s de su √ļltimo control, que ya no hab√≠a, en su cuerpo, rastro alguno de la maldita enfermedad.

"Resultado de mi control: SANA y LIMPIA de enfermedad!!!!!!!!!!!", escribió la bellísima morocha, alegre como pocas veces.

"... no tengo palabras para agradecer a mi m√©dico,el mas groso del mundo @drmaengel , le debo mi vida ! .... a mi mam√° q nunca me dejo caer y siempre me empujo para adelante y a vos mi amor..... el amor sana , vos me sanaste el alma con tu amor.... y sobre todo gracias a Dios y gracias a todos uds x sus mensajes de apoyo! Sean felices , vivan , r√≠an , bailen .... que lindo poder hacer todas esas cosas! Estoy feliz !!!!!! ???? ???? a VIVIR!!!!! ????????‚Ě£ÔłŹ????", a√Īadi√≥ luego.