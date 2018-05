Etta Ng publicó en YouTube un video junto a su novia Andi Autumn para informar que viven en la calle porque sus padres no aceptan la homosexualidad.

Etta, hija del célebre actor Jackie Chan, se volvió famosa porque reveló -por el mismo medio- su lesbianismo y amor por la influencer en Instagram . En aquel momento dejó claro no sentir amor por su progenitor. "Nunca lo consideraré como un padre. No diría que es mi papá. Yo diría Oh Jackie Chan, un actor".