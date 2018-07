La experiencia de Flor Peña con Luis Miguel: lo aburrió y se fue

En medio del furor en torno a la serie basada en la historia de Luis Miguel Florencia Peña contó una anécdota que pocos conocían.





Fue en el programa "Los Ángeles de la mañana" donde la actriz comentó: "Yo me había separado y a Marley se le ocurrió: 'Vamos a cenar con Luis Miguel', era otra etapa de Luis Miguel estaba baquetaeado, no es que las tenía a todas en bandeja... Pero Marley me dijo: 'Vamos, así te levanto el ánimo'".





Al llegar al hotel, Peña se encontró con una escena muy diferente a las historias que suelen contarse acerca del cantante.





"Llegamos y estaba solo Luis Miguel y un músico... A mí, lo primero que me preguntó fue cómo me había ido en el teatro, él venía de hacer un recital y 100.000 personas y yo de meter 400, le dije: 'Bien', y ahí me la bajó, y yo de los nervios le empecé a hablar de mis hijos", recordó.





Parece que la charla a Luismi mucho no le copó, porque se levantó de la mesa sin mediar palabra y desapareció: "Se fue y al rato vino un señor y nos dijo: 'Dice Luis Miguel que se retiren' ¡Se aburrió!".





Luego, Marley logró convencer a Luismi de que regresara a la cena y Flor, por supuesto, buscó otros temas de conversación.