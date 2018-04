La ex maquilladora de Flor de la V la destrozó en tv: "No me pagaba"

Luego de finalizar con su temporada de teatro en Carlos Paz e incorporarse a Los Ángeles de la mañana, Flor de la V arrancó con Flor de Tarde, su nuevo programa que va por Magazine.

Pero a pesar del éxito de su carrera, la morocha deberá hacerle frente a una denuncia en su contra. Este viernes, en el ciclo Todas las tardes, por El Nueve, la ex maquilladora de la capocómica, Claudia Elizalde, la destrozó en vivo, acusándola de "maltratadora" y de deberle dinero.

"El maltrato de ella, no cumplimiento de pago, ella no cumplió. Yo seguí con ella esperando que algún día fuera a reaccionar. Ella siempre me habló mal de la gente con la que trabajaba", arrancó a contar la mujer cuando le preguntaron el motivo de su enojo con Florencia.

"Ella no quería cumplir, me decía que tenía un novio, que se iba de viaje, que no podía pagarme más. Ella me escondía, no quisiera que se supiera quien la maquillaba", explicó luego.





