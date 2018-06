Luego de las fuertes declaraciones de Valeria Bertuccelli sobre su alejamiento de la obra "Escenas de la Vida Conyugal", en 2014, por el "destrato" que dijo haber recibido por parte de Ricardo Darín , el actor y sus hijos se manifestaron al respecto.





Hace unos días, Darín tomó la palabra y, a través del programa de Jorge Rial , le respondió a Bertuccelli: "Entiendo su sensación y su malestar, aunque no comparto la totalidad de las cosas que denuncia, pero la quiero tranquilizar en esta confusión que tiene, me duele mucho verla mal, aun con las inexactitudes de lo que dijo".





Mientras tanto, sus hijos se encargaron de contar lo "buena y sensible persona que es". "Hoy más que nunca papá, yo te amo. No conozco persona más atenta y respetuosa", expresó Clara, la hija del actor, en su cuenta de Instagram.





Ahora, fue el turno de su esposa, quien en una lapidaria carta publicada en sus redes sociales le respondió a Bertuccelli.





"'Las Hermanas Nervio' 1988 Vanesa Weinberg y Valeria Bertucheli (sic)

Reflexiones sobre el lamentable episodio de estos últimos días. Bette Davis y Joan Crawford eran dos actrices exitosas con fama y dinero, sin embargo, no eran felices. Sólo podían ver el lado vacío de sus carreras, y sus carreras eran ellas mismas. (Ver la serie 'Feud: Bette and Joan') Preocupaciones tales como conseguir que su nombre sea más grande que la del otro, que si el otro es mejor que yo o si gana más, muy atentas a lo que diga o no diga la prensa, querer ganar más dinero aún. Sí, ¡aún más!", comienza el texto transcrito por la esposa de Darín en esa red social.





Es que si bien primero Florencia compartió la publicación de Weinberg, ex compañera de Bertuccelli en la obra que se presentaba hace más de 20 años en el Parakultural; luego de eso la mamá del Chino y Clara Darín copió y pegó el texto en su propio muro de Facebook, permitiendo entonces que se confundiera la autoría del mismo.





Pero la parodia, descargo, u opinión escrita por Weinberg era mucho más larga. En detalle, el texto continuaba con una mención explícita del escándalo entre los ex compañeros de Escenas de la vida conyugal aunque sus nombres propios siempre aparecen escritos con errores.





