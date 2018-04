La esposa del Pepo negó su recuperación: "Lo bueno se vuelve malo"

Josefina Cuneo, conocida como La Pepa, es la esposa del cantante El Pepo desde octubre del año pasado y, tras el estreno de esta película, escribió este descargo en las redes sociales.





"Cuando la FALOPA te transforma en esa persona que empieza a ver que lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno... Cuando te aleja de quien juraste respetar amar y cuidar, tanto en la salud como en la enfermedad. Cuando el entorno ayuda a que eso siga siendo posible. Acá estoy yo poniendo mi mejor cara, y rindiéndome en esta lucha del día a día, fin de semana a fin de semana... Es imposible luchar con tan grande entorno que alimenta los VICIOS de un adicto y lo hace creer Súper hombre solo para seguir facturando con una Mentira Gigante. No voy a mentir más sobre la situación, ni a poner la cara para que ustedes crean que existe un Súper hombre rehabilitado y que supo aprovechar su oportunidad. No quiero ser más cómplice... El adicto es adicto toda la vida y ante cualquier tentación, es débil como cualquiera. Aunque tenga el mundo en sus manos. Ya no encuentro la manera de ayudarte, soy yo sola contra todos. Todo este sacrificio me afectó la salud y ni siquiera estas cumpliendo con lo que firmaste en el Registro Civil... Gracias a Dios tengo amigas de oro y familia. Si con todo lo que te dicen en la "película" no podés descolgar con esa mierda que esta destruyendo todo a tu alrededor, acá yo ya no tengo más nada que hacer... Al mal tiempo, buena cara...." (sic).