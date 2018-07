La edad de su novio

Viviana Saccone vive a pleno su noviazgo con Santiago García Rosa, un actor 25 años más joven a quien conoció trabajando en La Cabra, obra de teatro que la actriz protagonizó en 2012 con Julio Chávez y donde él interpretaba a su hijo en la ficción. Lejos del "qué dirán" y las opiniones ajenas,vive a pleno su noviazgo con, un actor 25 años más joven a quien conoció trabajando en, obra de teatro que la actriz protagonizó en 2012 cony donde él interpretaba a su hijo en la ficción.





Cansada de las críticas por la gran diferencia de edad, Saccone hizo un fuerte descargo y arrojó: "No quiero hablar más del tema de mi novio, siento que darle entidad al tema es como alimentar el machísimo de la diferencia de edad. Me quiero correr de eso", afirmó.

En esa línea, aseguró que no le presta atención a los agravios en redes sociales: "Donde leo una palabra desubicada dejo de leer y lo dejo de lado, no me engancho con esas cosas", sostuvo en Agarrate Catalina (La Once Diez).





Por último, celebró la revolución feminista: "Más allá de mi historia particular, creo que el feminismo está sosteniendo banderas muy fuertes. Esto de que sea el centro de atención la diferencia de edad es parte de un machismo que está quedando atrás".