Ivana Nadal habló desde Panamá en medio de su escapada romántica con su nuevo novio, Matías.

"Estoy saliendo con Matías, nos conocimos en febrero en una fiesta y estamos muy bien. No tengo mucho más para decir, estoy muy feliz disfrutando de este lugar", explicó la conductora radial y televisiva.

Lo cierto es que luego de blanquear el romance, la morocha fue compartiendo varias fotos con su pareja en Instagram y en una de ellas le dedicó sentidas palabras a él.



Embed El bebito Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 29 Jun, 2018 a las 8:06 PDT

Y cuando creía que me las sabía todas, que tenía todo organizado en mi vida, que nada podía mejorar... Llegaste vos. Con tu seguridad que te caracteriza y esa sonrisa compradora. Con esa mirada dulce que se esconde atrás de dos ojitos que luchan por ser verdes", expresó Ivana.

"Con ese cuerpo perfecto, que se convirtió en mi fucking debilidad absoluta. Con esa boca suave llena de besos para darme y ese olorcito en tu piel que me hace agua la boca. Con todo ese hombre que sos, y en ese bebé mimoso que te convertís. Con todo eso, me enamoraste. Gracias @matiasmasera por mostrarme que estaba equivocada y todavía me falta mucho por aprender. Te amo", agregó enganchadísima.