Eugenia La China Suárez relató desde Instagram un repudiable episodio que le tocó vivir en un semáforo mientras circulaba con su auto y su pequeña hija Magnolia, fruto de su amor con Benjamín Vicuña.

Un hombre que se movía en otro vehículo comenzó a hacerle gestos obscenos: "Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", comentó la actriz.