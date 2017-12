La autopsia reveló la causa de muerte de Lito Cruz

La muerte de Lito Cruz, a los 76 años tomó a todos por sorpresa. El cuerpo sin vida del actor había sido hallado el martes en su casa de Palermo por su hija Micaela.

Sin embargo, recién este jueves se conoció cuál fue la causa de muerte gracias a los resultados de la autopsia.

"Me dijeron que no sufrió y que no se podía hacer nada. Aunque yo hubiese estado con él, no lo habría podido salvar", explicó Micaela y reveló que su padre murió de un infarto de miocardio mientras dormía.

"Mi papá tomaba remedios para el corazón. Esto le pasó ayer (por el martes), pero le podría haber pasado hace diez meses. Y estoy tranquila porque lo encontré dormidito, siento que se fue en paz", aseguró a La Nación.

Despedida. El entorno familiar y sus amigos más allegados despedirán a Lito Cruz en una casa velatoria ubicada en Córdoba y Thames y el viernes a la mañana se realizará una procesión hasta el Cementerio Municipal de Berisso. Durante el trayecto, se detendrá en tres lugares que tuvieron gran importancia en la vida del actor.