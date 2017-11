Kourtney Kardashian y Kendall Jenner, borrachas durante una cata de vino

En un nuevo adelanto de Keeping Up With The Kardashians, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner se la pasan de lo mejor durante una cata de vinos en Santa Bárbara, California, junto a Khloé Kardashian.

"Lo juro, nunca me he emborrachado así de rápido con vino", confiesa la modelo.

"¿Ya estás borracha?", le pregunta Khloé sorprendida. "Ustedes se están bebiendo todas las copas. Yo estoy bebiendo sorbos".

Pero Koko eventualmente empieza a sentirse un poco excluida cuando sus hermanas comienzan a embriagarse más.

"Ustedes dos están borrachas y yo no", le dice a Kourtney. "No estoy al nivel de ustedes, pero estoy dispuesta a sacrificarme por el equipo. Ustedes se están divirtiendo, y amo verlas divirtiéndose tanto".

Antes de irse, Kourtney y Kendall se aseguran de terminarse hasta la última gota de vino. "Necesito beberme el resto de tu vino tinto" "Necesito beberme el resto de tu vino tinto", le dice Kourt a Kendall antes de terminarse toda la copa.

"¡Noooo!", exclama Kendall. Por suerte, el vino sobrante de Khloé estaba a la mano. (eonline)

Mirá el video!

Embed