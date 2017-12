Karina Jelinek acompañada y mimosa con un hombre. Hace unos días, Ángel de Brito publicó un video en Twitter en donde se ve aacompañada y mimosa con un hombre.

Ante la repercusión de las imágenes, la modelo aclaró desde las redes sociales lo que pasó. "Tengo derecho a chapar con quien quiera, es un amigo y no reniego de eso, digo por los comentarios fuera de lugar. Y además me gusta, pero solo por ahora, amigovios", comentó Kari.

Embed ♥️ @Karijelinek pic.twitter.com/JIhsOwzJkH — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 10 de diciembre de 2017 Ante estas imágenes, este medio se contactó con Jelinek para que amplíe esta descripción de lo que pasó con un hombre, hasta ahora, desconocido.









"Hoy en los Kari Tips di en mi sección 'Cómo dar buenos besos', no me parece grave", completó.

"Es un amigo... ¿Quién no dio un lenguetazo alguna vez en su vida? Se filtró el video ese, que al principio me pareció gracioso. No reniego de eso, asumo la responsabilidad, fui yo", comentó.