Tras su ruptura con Guillermo "Pelado" López, Sofía "Jujuy" Jiménez tuvo sus primeras vacaciones de soltera.

Y lejos de los prejuicios, la modelo y conductora se animó a visitar Paia Beach, la "playa secreta" de Hawaii, conocida por ser un lugar elegido para quienes gustan de practicar el nudismo.

"Sensación de libertad en su máxima expresión. Así de simple, me animé. Dije ?why not?', ¡y así terminé! #Amé #PlenitudTotal", escribió en las redes.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Jujuy contó: "Estuvimos siete días en Maui, una de las islas de Hawaii y ahora nos vamos a recorrer otras. Al ver que había una playa nudista dije '¿por qué no?' Pensé que era divertido ya que no lo había hecho nunca en mi vida y la verdad que fue una sensación hermosa, descubrí algo maravilloso".

"Estábamos solas con mi amiga, no había mucha gente... Me animé y estuvo buenísimo. El viaje está siendo impresionante, todos los días se descubre algo nuevo porque también estoy en esa búsqueda de volver a encontrarme conmigo y poder conectar desde otro lugar con otras cosas. Toda mi vida había soñado con estar en Hawaii", finalizó la morocha.