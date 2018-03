Juana Viale opina distinto que su abuela

En la noche del miércoles, se llevó a cabo la presentación de "Edha", la primera serie original argentina de Netflix que cuenta con el protagónico de Juana Viale.

Acompañan a la actriz, Pablo Echarri, Osmar Núñez, Antonio Birabent, Flavio Mendoza, Sofía Castiglione, Inés Estévez, Julieta Zylberberg, Delfina Chaves, Juan Pablo Geretto, Daniel Pacheco y Ana Celentano, entre otros. Además, la plataforma de streaming anunció que la primera temporada completa estará disponible el 16 de marzo.

"Estoy muy contenta y feliz de poder realizar este proyecto y que se concrete. Fueron muchos meses de trabajo y ya está todo listo, ya está Edha hecha y derecha", señaló Juanita en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y destacó: "Se van a encontrar con un gran misterio. Es una mujer que trabaja en la moda, es diseñadora, y tiene todos los hilos pensados pero de repente no todo es lo que parece, no todo es tan puro y tan leal".

Además, se refirió al éxito de su programa, "Te gusta me canción", que se emite por El Trece: "Todavía no sé si continuaremos todo el año, me encantaría y también me gustaría que el programa salga en vivo. Estoy muy feliz por los resultados".

Por otro lado, sumó su voz al debate por la despenalización del aborto, un tema sobre el que su abuela, Mirtha Legrand, ya fijó postura. La diva está en contra por sus creencias religiosas, pero la actriz no opina lo mismo: "Estoy a favor de la despenalización del aborto. El aborto va a seguir existiendo, legal o ilegalmente. La muerte siempre va a seguir existiendo siempre y cuando sea ilegal. En la legalidad hay un apoyo del Estado a las mujeres para que podemos decidir a no seguir una gestación, y de apoyarnos y contenernos. La ilegalidad no puede existir".