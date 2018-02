Anita Coacci publicó en su cuenta personal de Facebook un fuerte relato de su experiencia laboral con Juan Darthés en la tira "Gasoleros" (1998) de Pol-Ka.





"Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie", aseguró la actriz y cantante, sobrina de Susana Rinaldi.





Luego contó qué le pasó cuando compartieron elenco en "Gasoleros": "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cataba".





"Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'mirá como me ponés'", añadió Coacci.





Y siguió con su relato: "Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se paró inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".





La abogada del actor, Ana Rosenfeld, hizo llegar la defensa de Darthés ante el relato de Coacci: "Niego categóricamente cualquier imputación", fue la defensa del actor.