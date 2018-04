La semana pasada, Natacha Jaitt emitió declaraciones disparatadas en la mesa de Mirtha Legrand acusando a varios personajes públicos de participar en redes de pedofilia.

La mediática incluyó a muchos famosos y entre uno de esos nombres, apareció el del periodista Juan Cruz Sanz. "Es amigo de Cohen Arazi y cómplice de sus abusos a jugadores de Independiente", afirmó Jaitt.

Tras el escándalo desatado por la presencia de Jaitt en "La noche de Mirtha", la diva hizo su descargo el sábado último donde pidió disculpas señalando que "por rating se hizo daño a muchas personas".

No conforme con las palabras de La Chiqui, Juan Cruz habló con el sitio PrimiciasYa.com y manifestó: "El descargo de Mirtha lo vi después ya que esa noche estaba en el programa de Andy. Acepto sus disculpas, pero el tema es que no me son suficientes. A mí nadie me llamó, ni Nacho Viale que fue el responsable de todo esto, porque yo a Mirtha no la hago responsable de los invitados".

Y agregó: "Luego la leí a Natacha donde ratifica que se hizo todo por rating y más allá de lo que pase por la Justicia y las acciones que haga cada uno para que esto no quede impune el manchar tu nombre, a mí no me fueron suficientes las disculpas. Mucho menos en un caso de esta índole. Estoy esperando que nos den el mismo espació que a ella. Que armen una mesa con todos nosotros así tenemos la oportunidad de defendernos en su programa".

Por último, Sanz remarcó: "A mí es un tema cerrado que seguirá en la Justicia con las personas que fueron responsables en mancharme. Pero sí me interesa que Mirtha nos dé esa oportunidad ya que ella dijo que 'lastimaron a muchas personas'... Me lastimaron a mí y a mi familia, lastimaron mi carrera. Y si ella piensa que con un mea culpa me voy a quedar conforme, está equivocada".