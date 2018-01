José María Muscari: "No tengo ningún tipo de relación con Nazarena

En 2016, luego de la filtración del fuerte audio de José María Muscari hablando despectivamente de Federico Bal en el festejo de cumpleaños de Barbie Vélez, el vínculo con Nazarena Vélez se enfrió.

Muscari brindó un móvil al programa "Me gusta la tarde", el ciclo que conducen Pilar Smith y Santiago Zeyen en Canal 26 los sábados de 17 a 19hs, y dejó declaraciones picantes contra la actriz.

José María aseguró que no tiene relación con Nazarena ni con Barbie: "Mi afecto hacia ellas sigue siendo el mismo, no tengo tipo de vínculo porque estoy muy enfocado en mi trabajo".

"Si me las cruzo tendré el mismo afecto de siempre porque son dos personas a las que quiero y aunque uno deje de ver a las personas las sigue queriendo. Pero desde esa situación no tuve ningún vínculo con ninguna de las dos, las sigo por la televisión como la mayoría de los argentinos y les deseo lo mejor. Sé que Barbie esta de novia y enamorada, algo que me alegra mucho. Son dos mujeres que le han pasado cosas muy difíciles en la vida y me alegro que les vaya bien tanto en lo personal como profesional", remarcó.

Y agregó: "Esta situación del audio generó en mí una sensación extraña y desde ahí reduje un montón los vínculos sociales".

Al ser consultado sobre la versión que señala a Nazarena como la responsable de que los audios salieran a la luz, dijo: "No tengo idea de quién entregó los audios, nunca me encargué del tema y el momento fue muy feo".