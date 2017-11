José María Muscari: "No lo conozco al Dipy como persona para opinar"

AméricaTV y le apuntó a El Dipy estuvo la pantalla dey le apuntó a José María Muscari . Ambos se habían cruzado cuando estuvieron en el " Bailando " de este año.





"Es el hombre más falso que conocí en mi vida", dijo el cantante sobre Muscari.





José María y esto nos dijo: "Estoy en Córdoba trabajando, tomando un casting muy exhaustivo para armar el elenco de mi obra Bollywood que estreno acá a la gorra en temporada. Una obra que despertara gran polémica por su contenido artístico", comentó el director teatral.





"La verdad mi energía está en eso. No conozco al Dipy más que de cruzarlo en pasillos en ideas. No compartí nunca nada con él. No lo conozco como persona para opinar. Y las polémicas sobre el bailando son un "juego" al que yo no juego porque es un trabajo que termine hace un mes. Amé estar en el Bailando pero mi juego es el teatro actualmente".





"Al Dipy le deseo lo mejor y lo espero como espectador para ver Bollywood, que es un espectáculo que reflexiona mucho sobre la gente de este medio y la desesperación por el minuto de fama", cerró Muscari picante.