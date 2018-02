José María Muscari defendió su musical "Bollywood" que se presenta a la gorra en tres lugares a la vez: Buenos Aires, Carlos Paz y Mar del Plata.





"Festejo la polémica. Al menos es una polémica teatral y no una frivolidad como muchas veces suele pasar. La tomo como parte del folclore de Carlos Paz. Creo que Bollywood es un espectáculo diferente a lo que se suele ver en Carlos Paz y eso generó un cimbronazo fuerte en la plaza que a veces es muy clásica y mi obra rompe esquemas".





"Creo que fuera de que cada uno puede tener su opinión y la respeto , todo el mundo se puso a opinar de Bollywood porque fue un verano tranquilo mediáticamente en donde el "tema" del verano fue mi obra y hablando de mi obra mucha gente logró una visibilidad que no tenían", agregó el dramaturgo.





"En Carlos Paz a algunos productores y a varios personajes famosos de arriba de los escenarios les falta un poco de autocrítica y de preguntarse porque sus obras no funcionan. ¿Por que el público ya no les dice que sí como otros años? O incluso a algunos les cuesta aceptar que aunque vendan entradas el público sale muy disconforme de lo que ven o aún siendo éxito de taquilla no interesan a los medios en sí".





"En lugar de obsesionarse con Bollywood que por suerte sale muy bien, fue premiada y no tiene famosos ni mediáticos en su elenco y agota sus localidades desde su estreno hasta hoy, deberían revisar sus productos y hacerse preguntas de qué le ofrecen al espectador porque muchas veces lo que hacen arriba de los escenarios son productos teatralmente muy endebles y con poco ensayo", desafió Muscari.