Jorge Rial: "Me tuve que hacer varios estudios, pero estoy bien"

Jorge Rial se ausentó el lunes a su programa "Intrusos" por América TV y en su lugar estuvo Adrián Pallares.





Lo cierto es que su ausencia se debió a cuestiones de salud pero el conductor ya se encuentra de la mejor manera. Le hicieron unos estudios en una clínica a raíz de una dolencia durante la jornada de ayer.





Este martes, Rial se reincorporó a su programa y aprovechó para aclarar las versiones sobre su estado de salud.





Primero, bromeó con respecto a los periodistas que le auguraron varios días de internación. "Casi no vengo. Los colegas decían que me tenía que quedar 48 horas más y como no quería desmentirlos, casi que me quedo en casa", dijo entre risas.





Luego, agregó: "Hablando en serio, estoy bien. Ayer tuve unos calambres muy fuertes y fue a ver a mi médico en el Sanatorio de Los Arcos. Me tuve que hacer varios estudios y por eso me quedé un par de horas ahí, pero no pasó nada más".