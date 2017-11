Joel Ledesma le contestó a Melina Lezcano: "No hago muecas"

El lunes, entre lágrimas, Melina Lezcano se refirió en "La previa del show" al escandaloso final que tuvo con Joel Ledesma como compañeros de baile.





"No quería que las cosas con Joel termiran así. Me dolió que se me juzgue como persona", expresó la cantante. Y además dijo que Lesdema le hacía muecas detrás de cámara cuando ella bailaba.





El bailarín aclaró sobre este tema que contó Lezcano: "Yo hace rato que no estoy cuando baila en el piso y no hago muecas cuando baila. Aparte ella no se puede enterar nunca si está bailando y las cámaras la están tomando a ella, no a mí cuando ella baila. O sea, no tiene sentido lo que dice".





Y agregó: "Cuando bailó y estuve, me estaba mirando, entonces no estaba concentrada. Es raro que esté bailando y me esté mirando. No existe eso que dice".