Jimena Barón se ríe de sí misma en los ensayos para el Bailando 2018

El Bailando 2018 está a pocas semanas de arrancar y las figuras confirmadas están en pleno entrenamiento de lo que será su arduo paso por el certamen conducido por Marcelo Tinelli

En ese marco, Jimena Barón es una de las participantes que no quiere pasar papelones en la pista de baile, aunque no se hace mucho drama en reírse y pasarla bien durante los ensayos.

Este sábado por la mañana, la actriz y cantante sorprendió con un video en Twitter, donde se la ve realizando un jugado truco que finalmente no salió como se esperaba.

Por supuesto, Jime se mató de risa de la situación.

"No me dejan mostrar mucho, pero no puedo dejar de compartirles lo sexy que me queda este truco", escribió.