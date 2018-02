Jimena Barón, indignada con una revista: "Jamás diría nada malo sobre..."

Jimena Barón estalló de furia contra la revista Pronto por la tapa de la última edición en la que es la protagonista.





"Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo", habría sido la declaración elegida para ilustrar una foto de la actriz.





Sin embargo, Barón salió a cuestionar a la publicación en Twitter: "No hice ninguna tapa de revista hablando de mi separación. Las fotos son todas añejas y están como siempre desmenuzando dichos y armando rompecabezas de mal gusto. ADORO a Juan con todo mi corazón, jamás diría nada malo sobre él y así será siempre".





pronto







Y agregó: "Sí, me separé porque hoy priorizo mi carrera al igual que él prioriza la suya y eso hacía que sea casi imposible vernos. Punto más que final. Feliz miércoles".





Por su parte, Liliana Podestá, la periodista que escribió la entrevista con la actriz, salió al cruce: "Yo te hice la entrevista el jueves pasado, en Zabala al 3900, cuando presentaste tu último video. ¿Leíste la nota? Hablás muy bien de Del Potro. ¡¡¡Tengo la grabación a tu disposición!!! ¡¡¡Y las fotos me las mandaron ustedes!!! Saludos".