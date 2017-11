Cinthia Dhers se hizo conocida esta semana debido a un audio que se viraliz贸 por las redes sociales, en el que habla despectivamente de la gente que toma mate, en reposeras, estando en Nordelta.





Quien no cree nada de todo esto es Jacobo Winograd, el medi谩tico, que dice que ya que conoce a Dhers de a帽os anteriores.





Para empezar, explic贸 la foto donde aparece con ella: "Esa foto tiene un a帽o y medio o dos a帽os. Es una opereta. Es tan millonaria como el Gigol贸, le toma la leche a los gatos. Es tan m茅dica cirujana como Gisele R铆molo".





"Es una mujer mit贸mana, esto se viraliz贸 porque no hay temas en los medios. Vi la foto y me quise morir. Ella no va a hablar. No hay casa ni 200 mil d贸lares. Si fuera normal, es una rata, una basura. Esto est谩 armado. Es una mujer grande, de 52 a帽os aproximadamente. No es millonaria, pero no hay temas y le dan entidad", ampli贸.





"Me pareci贸 pat茅tico y monstruoso. Silvia S眉ller al lado de ella es Heidi. La conoc铆 hace muchos a帽os, en la noche. Sal铆 con ella un par de veces, hace 6 o 7 a帽os. Si ella es cirujana, yo soy el Ministro de Cultura de la Rep煤blica Argentina".





Un mensaje a los medios argentinos: "A todos los medios y portales: no compren verdura podrida. Hizo un audio para joder y un productor lo viraliz贸. El d铆a que encuentren al productor, se van a enojar m谩s con 茅l que con ella".





Jacobo complet贸: "Era amiga de Samantha Farjat y ven铆a a una helader铆a todas las tardes a verme a m铆. Quiero dejar bien claro que defiendo a la gente que ella critica, somos todos iguales. No la pudieron ubicar en el estudio porque no tiene. Est谩 loca".





En Twitter bajo el hash #ChetadeNordelta la incineraron e incluso varias marcas de yerbas aprovecharon para hacer publicidades y hasta promos regalando reposeras.