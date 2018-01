Ivana Nadal: "Se viene un año muy lindo y estoy renovando la energía"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ivana Nadal compartió una serie de fotos desde Punta del Este donde descansó una semana en un exclusivo hotel.

El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien comentó cómo la pasó en esos días en la costa uruguaya.





"Me fui una semanita invitada por el Enjoy que siempre me tratan espectacular. Me reciben hermoso, me hacen comer riquísimo y me hacen unos masajes en el spa. Disfrutando, descansado y renovando un poquito la energía. Ya estoy de regreso", comentó Ivana.

"Por ahora sigo de vacaciones hasta mediados de febrero que voy a empezar un programa en TNT Sports de lunes a viernes de 9 a 11 con otros dos compañeros que todavía no están definidos. Muy contenta", añadió.

"También voy a seguir con Arroban lunes y jueves a las 22 horas por FWTV. Se viene un año lindo, con proyectos lindos también que todavía no están confirmados así que veremos...", cerró Nadal.