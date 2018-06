Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ivana Nadal compartió las primeras imágenes en Instagram con quien es su nuevo novio. El sitio PrimiciasYa.com se contactó nuevamente con la morocha tras la nota de ayer, quien se refirió a este romance.





Embed Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 27 de Jun de 2018 a las 7:40 PDT



"Estoy saliendo con Matías, nos conocimos en febrero en una fiesta y estamos muy bien. No tengo mucho más para decir, estoy muy feliz disfrutando de este lugar", explicó la conductora radial y televisiva.





Y agregó sobre sus días allí: "Aprendí a pararme en la tabla de surf en el segundo intento, no es un deporte fácil, pero voy a seguir intentándolo. Es muy divertido. Vivir esta semana acá es un realmente sueño".





Embed



Cabe recordar que ayer, este medio se contactó con Ivana quien explicó sobre este viaje a Panamá y su look trenzado: "Lo de las trenzas fue un poco para el momento y me copan, me encantan dejármelas, lo que pasa es que se van desarmando (se ríe). Vine a descansar un poquito gracias a la invitación de este lugar".