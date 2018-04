La modelo Florencia Vigna y su novio, el conductor de radio y televisión Nicolás Occhiato, sufrieron un violento intento de asalto en el barrio porteño de Floresta.





El hecho ocurrió este miércoles por la noche en la puerta de la casa de los padres de la modelo, ubicada en la calle San Blas al 3.400, de Floresta.





La pareja se encontraba dentro del auto, estacionado frente a la vivienda, cuando fue sorprendida por una persona armada y un vehículo que frenó delante encerrándola.





Occhiato reaccionó a la amenaza y aceleró el auto, por lo que terminó chocando al vehículo que los había encerrado, y logró escaparse.





"Cuando terminamos de grabar nuestro programa en KZO, estaba dejando a Flor en su casa de Floresta y, antes de que se baje, nos quedamos charlando dos minutos arriba del auto. De repente siento que me quieren abrir la puerta. Cuando miro, tenía a un chabón apuntándome con un arma en la cabeza y un coche encerrándome", contó este viernes el conductor al programa Los Ángeles de la Mañana, de Canal 13.





La pareja pudo escapar de los asaltantes y resultó ilesa, para luego realizar la denuncia en la comisaría.





"En ese momento, fue un segundo en el que no sabés cómo reaccionar. Puse primera, choqué al auto que me estaba encerrando y me escapé. Reaccioné así, no sé si está bien o mal, pero por la cabeza se me pasó que estaba Flor y que estábamos en la puerta de su casa. No sabía qué podía pasar si le abría la puerta. Ahora estoy yendo a hacer la denuncia y a buscar el auto", añadió el ex integrante del programa "Combate".





En tanto la modelo habló y dijo: "Por suerte estamos bien, que es lo importante. Lo único que está dañado es lo material, el auto quedó un poco hecho percha".





Y agregó: "Lo más feo fue la agresividad del momento, el susto. Pero tanto Nico como yo estamos bien. Hicimos la denuncia y todo lo necesario".