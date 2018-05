Inquietante revelación

El 5 de marzo pasado se cumplieron 30 años de la partida de Alberto Olmedo. El cómico, por siempre indeleble en la mente de diversas generaciones, fallecía al caer del piso 11 del edificio Maral 39, en Mar del Plata, ciudad en la que se encontraba haciendo temporada teatral.







Invitada al programa PH: podemos hablar, Silvia Pérez, quien vivió un intenso romance con el Negro mientras él estaba en pareja con Nancy Herrera, volvió a recordar al capocómico y reveló: "Esa noche había terminado nuestra relación, por eso no estuve presente en la cena (un ágape que brindó Olmedo tras el éxito a sala llena de Éramos tan pobres)".

¿Algo de lo ocurrido después tiene que ver con eso?", consultó Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo de Telefé. "Nada de lo ocurrido tiene una razón que alguien pueda decir fue por esto o lo otro, realmente pasó porque hay cosas en la vida que pasan y no tenemos una respuesta o una lógica. Creo que no hay nadie que tenga la autoridad para decir qué pasó. Se pueden hacer muchas conjeturas", reflexionó Pérez sobre el fatal desenlace del actor.

"Él se despidió de nosotros de una manera muy sutil. Esto no lo dije nunca. Me acuerdo que estabamos todas, tras bambalinas, y él dijo esa noche: 'las voy a extrañar'. Puede tener veinte mil interpretaciones pero dijo eso y a mí me basta con saber que dijo eso", finalizó sobre el tema.

Fuente: Caras