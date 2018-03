Inesperado enojo de Diego Olivera con Adrián Suar

Todo comenzó con una foto en su cuenta de Instagram donde Diego Olivera muestra unos estudios emblemáticos del cine mexicano y lo compara con los viejos estudios Baires de nuestro país.

"Estos "Foros" ("Estudios" en Argentina) encierran gran parte, por no decir toda la historia de la época de oro del Cine Mexicano. En esas épocas, en Argentina eran los estudios Baires, y es para mí un placer regresar (aquí grabe la telenovela "Vivir Sin Ti" para TvAzteca y Argos) aunque sea por un rato... tener el inmenso honor de pisar los mismos lugares que pisaron Pedro Infante, Alain Delon, John Wayne, Sarita Montiel, Pedro Armendáriz entre tantos otros. Sucedió algo parecido con los estudios Baires cuando grabé la 2da Parte de "Piel Naranja" y grandes actores argentinos y extranjeros pisaron aquellos Estudios. Yo les comparto esta sensación que me llena de orgullo y gratitud... y créanme que más que cualquier Premio anual, este es un Premio Permanente y para toda la vida", fue el texto que usó Diego Olivera para describir su sentimiento en el set de filmación.

Y de inmediato, una seguidora del actor le puso: "No sabía que habías estado en Piel Naranja, deberías ser un niño". Lo cierto es que Olivera hablaba de "Piel Naranja, años después", una segunda parte que se emitió en 2004 por El Trece, canal que dirige Adrián Suar y equipo.

La respuesta de Diego no se hizo esperar y desnudó una interna con Adrián Suar que pocos conocían: "Ahí puse la 2da parte. Fue un especial de 4 capítulos muy bien hecho que se hizo hace unos años que incluyó a Arnaldo André, China Zorrilla y muchos más y que el genio del programador (lo digo irónicamente) de @elchuecosuar programó a las 23 hs en 4 Sábados. Quien lo iba a ver? Nadie. Me dejaste servida la respuesta y alguna vez el "gran Productor" que produce dos ficciones por año tenia que saber. Todo llega. Y no sigo porque mi bolsa de verdades es más grande que la de "papá Noel". Me río porque lo prefiero. #digamosverdades alguna vez".

Cabe destacar que los estudios Baires de los que habla el actor que triunfa en México hoy pertenecen a la productora Pol-Ka de Adrián Suar. Desde allí se graban productos para la programación local, caso "Simona", y para vender al exterior.

Conociendo al Chueco, no cabe duda alguna que pronto saldrá a responderle con alguna que otra ironía