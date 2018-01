Impensado cruce entre Muriel Santa Ana y Facundo Arana

Las declaraciones de Facundo Arana sobre cuándo una mujer podría "sentirse realizada" no cayeron bien. Muriel Santa Ana fue una de las que se enojó y le respondió en la red con una dura confesión. Cuestión que terminó con el actor pidiendo disculpas.

El lunes, Arana realizó un móvil con Intrusos, y opinó sobre la acusación de acoso que Calu Rivero le hizo a Juan Darthés. "Creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan de ninguna forma la acosó jamás", dijo el protagonista de Los Puentes de Madison. Comentario que generó revuelo en la red.

Sin embargo, no fue lo único que dijo que generó polémica.

"Estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es donde realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos. Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada como mujer porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, así que estoy feliz por ella", dijo Arana cuando le preguntaron por el embarazo de Isabel Macedo, quien fuera su pareja por 10 años. Y todo explotó.

La declaración del actor no le cayó bien a muchos, que lo criticaron y cuestionaron en la red. Muriel Santa Ana fue una de las tantas personas que salieron a responderle al actor.

"Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? ¿En el amor? y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes", escribió la actriz, mencionándolo.

En medio de la discusión, Santa Ana hizo una fuerte revelación. "Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi ex novio y le dije que no iba a tener hijos".

Luego agregó: "Ya lo dijo Simone de B. @Facundo_Arana y así estamos todas de ustedes, los falocéntricos que nos dan categoría de sagradas y etiquetas y nos dicen lo que es el feminismo. YO NO SE TODO LO QUE ES E IMPLICA EL FEMINISMO y me la paso leyendo a estudiosas del tema".

"Como creer que engendrar te hace padre. Engendrar engendran los monos, también. Ser padre y madre es otra cosa", añadió.

En respuesta, Arana expresó: "No pretendí ofender. Evidentemente fui poco cuidadoso en la elección de mis palabras. No pensaba que molestaba ni mucho menos insultaba. Repensaré y aprenderé".

"Gracias por tu respuesta. Ahí no te puedo ayudar. Es un camino que los hombres tienen que hacer solos, si es que están interesados en vivir en un mundo que no sea esta inmundicia", arremetió la actriz.

"Bueno Muriel, desde mi falocentro te mando un beso. Aprenderé y le daré la importancia que tiene. Como siempre. Saludos. Buen año", contestó el actor.

"Falocentrismo, Facu, porque sino parece que me mandas un beso desde la pija. Y no quiero. Buen año", concluyó Muriel.

El impensado cruce terminó con un pedido de disculpas por parte de Facundo Arana, que Santa Ana retuiteó: "Me disculpo por decir que una Mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras.. no me dí cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y Estudiaré".