Hermosa y sensual

En medio de su separación de Pico Mónaco y la finalización de su trabajo en ShowMatch, Pampita se tomó vacaciones y, por supuesto, la modelo compartió imágenes que enloquecieron a sus seguidores.

Carolina viajó a Punta del Este donde pasará la Navidad sin sus hijos, ya que los pequeños estarán junto a Benjamín Vicuña para estas Fiestas.

Y, aunque la ex jueza del Bailando admitió que diciembre la entristece, justamente, por la ausencia de los pequeños, Bautista, Beltrán y Benicio estarán junto a su mami para recibir el Año Nuevo.

"Cuesta mucho, me cuesta la tenencia compartida, qué fiesta me toca y cuál no con mis hijos. Es tremendo, casi que quisiera dormirme y despertarme el 26. Soy mamá hace 12 años, y despertarme y no tener ese día especial a mis hijos... Les debe pasar a muchos padres separados, seguro me entienden porque pasan por lo mismo", decía Pampita al respecto.