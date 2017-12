Al igual que Mirtha Legrand y Florencia Peña, Nazarena Vélezhabló de la actualidad del país y opinó sobre los hechos violentos que se registraron en los últimos días a partir del tratamiento de la polémica reforma previsional.

En diálogo con Fernando Prensa para el ciclo radial "Falta de respeto", Nazarena dijo: "Yo entiendo mucho más de lo que la gente piensa de política". Y agregó: "Me genera mucha pena todo lo que está pasando. Me genera mucha más pena ver ráfagas de lo que vivimos con (Raúl) Alfonsín, (Fernando) De la Rúa. Por momentos me confundo y pienso que es un déjà vu, si realmente es lo que está pasando o se lo están haciendo".

"Yo siento que hay mucho odio, que nos estamos manejando con mucho odio", sostuvo, y añadió, en referencia al brutal enfrentamiento entre parte de los manifestantes y la policía: "No estoy de acuerdo con lo de los jubilados ni con muchas cosas, no soy simpatizante del señor Presidente y muchísimo menos del gobierno anterior, pero del Presidente no por el Gobierno sino por una cuestión de Fabián (Rodríguez), pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando, que nos expresemos con violencia. No estoy de acuerdo de matar y golpear a policías, me parece un horror".

"Me pongo del otro lado y me pregunto, ¿es necesario expresarno de esa manera? Somos cavernícolas. ¿Es necesario matarnos todos contra todos? No me parece, por ejemplo... no estoy de acuerdo con la decisión que vos tomés y yo vaya y pedírtelo a cascotazos. No me parece, no fui educada de esa manera. No me parece que tus compañeros tengan que pagar eso. No me parece que tengas que defenderte y la seguridad de la guardia tenga que salir sin un ojo. En este caso yo apoyo al Gobierno", explicó.

"También me parece muy injusto lo que les está pasando a los jubilados. Qué hacemos con ¿7 mil pesos? Vas al supermercado y con 7 mil pesos tenés que dejar la mitad de las cosas. Pagás un impuesto y ya estás".

Al preguntarle si tiene esperanzas de que la situación cambie, dijo: "Sí, claro. Tengo las esperanzas porque soy mamá de un nene de 7 años y de dos jóvenes. Siempre tengo esperanzas, sino tengo que agarrar las valijas e irme. Tengo esperanzas pero no de esta manera. Me parece que todos tenemos que cambiar la manera de pensar", pidió.

"No es este Gobierno, somos nosotros, los argentinos. Los argentinos en el Gobierno y en la calle. ¿Qué queremos lograr? Tenemos mierda en la cabeza. ¿Qué queremos lograr?, ¿que vengan los hijos de puta que terminan haciendo lo que hicieron en el 70? Tenemos que cambiar la cabeza. Yo por momentos siento vergüenza, dolor y angustia. Repito, si vos me debés algo, no me parece la manera ir a romperte algo", concluyó la productora.