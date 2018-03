Verónica Ojeda visitó el estudio de "Vino para vos", el ciclo de canal KZO, y fue consultada por Tomás Dente acerca del fallecimiento de Doña Tota y Don Diego, madre y padre de Diego Maradona , su expareja.





"Cuando falleció Doña Tota estábamos en Dubai y tuvimos que venir corriendo. Nunca voy a perdonar a Diego o a quien haya manejado el velatorio de Don Diego y hayan prohibido la entrada a Dieguito y a mí. Dieguito Fernando le mandó una corona hermosa a su abuelo y no se la hicieron llegar", comentó Ojeda.





Y sumó: "No quise saber quién organizó el velatorio para no tener bronca o rencor, pero olvidate que hubo una mano negra. Cuando se le incendió la casa a Don Diego, fui esa misma madrugada y me lo llevé a casa, porque lo quiero. Don Diego prefirió venir conmigo. En ese momento, estaba arreglada con Diego".





Recordemos que Verónica y Diego tienen un hijo en común, Diego Fernando, y su separación ha sido un escándalo mediático con declaraciones cruzadas por parte de los involucrados en el entorno Maradona.