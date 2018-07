Luego de que se conociese en las últimas horas el alejamiento temporal de Jorge Rial de "Intrusos" (América), se esperaba que este jueves se hable al respecto en el programa.





Y fue Moria Casán , conductora reemplazante del periodista por estos días, quien se refirió a la decisión de su colega, que se tomará licencia por cinco o seis meses.





"Tengo la cultura del trabajo y estoy siempre lista, para mí es un honor. Gracias a todo el equipo. Me siento muy feliz y honrada, trataré de hacer lo mejor para ustedes, me siento muy feliz de venir a esta casa, este canal. Me siento feliz trabajando y me miman acá. Soy una Incorrecta casi convertida en Intrusa", manifestó la diva al comenzar el programa.

Embed Look Intruso: Total Look: @custobarcelona Hair Style: @galosottovip para #MiguelRomano Make up: @solo.makeup con productos @approfessionaloficial Asesores de imágen: @danielcapri1978 @galosottovip Una publicación compartida por Moria Casán (@moria_laone) el 25 de Jul de 2018 a las 7:30 PDT



Moria estará al frente del ciclo hasta el viernes 10 de agosto, y todavía no está definido cómo continuará el programa más adelante.





Si bien es probable que ella siga, de acuerdo a lo que arregle con el canal, otra posibilidad es que Adrián Pallares, habitual reemplazante de Rial en la conducción, quede a cargo del ciclo.





"Soy una incorrecta casi convertida en intrusa", bromeó Casán este jueves. Y añadió: "No soy panelista, pero sin filtro y sin vueltas, estoy siempre lista".