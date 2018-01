"Estoy muy feliz. Hacía mucho tiempo que estaba esperando volver a tener mi lugarcito en la televisión. Conducir es lo que más me gusta hacer. Lo disfruto, me siento pleno. Estando el aire me muevo como pez en el agua. Siento que puedo comunicarme con el público y transmitirles un poquito de alegría en estos momentos en que tanto hacen falta", comentó Lirio.





"Cuando llegó la propuesta de Cronica HD me puse muy contento. En el canal me abrieron las puertas para poder trabajar con libertad y llevar un lindo producto la pantalla. Somos un gran equipo de producción trabajando en el primer magazine que va a tener crónica HD", añadió.