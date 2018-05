Habló Federico Romero, el fotógrafo increpado por Tamara Paganini

Tamara Paganini ganó popularidad en los medios audiovisuales a partir de su participación en " Gran Hermano 2001", una de las primeras ediciones en Argentina.

La mujer de 42 años se alejó del mundo mediático y durante la mañana del martes, fue encontrada en el barrio de Palermo por un reportero gráfico que comenzó a hacer su trabajo.

El sitio PrimiciasYa se contactó con Federico Romero, el fotógrafo en cuestión, que relató lo que pasó: "Estaba llegando para cubrir para la revista Pronto el tema de Tinelli y Novaresio, estaba esperando que llegue Marcelo. Estaba con el Gitano de Paparazzi, y la vimos pasar a Tamara. Dijimos de hacer las fotos. Se puso a bajar unas bolsas de residuo de una camioneta. Estaba con el pantalón manchado. Empezó a hacer fuck you".





Agregó: "Volví a la barbería donde iba a estar Tinelli y siento que me agarran la capucha del buzo. Ahí me empezó a increpar. Le dije que era famosa y le saqué fotos. Me dijo que no era famosa, que no estaba hace 18 años en la TV. Le dije que ella sabia como era esto, que no iba a borrar nada. Llamó a un policía, le dijo que la perseguía para robarle".





Para cerrar, Romero describió: "Si venía de otra manera, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Pero me vino a increpar de mala manera, me molestó la actitud. Hubiera sido diferente. Me la crucé y le saqué las fotos. Se fue, vino un móvil y preguntó si estábamos bien. Le dijimos que estaba todo en orden. Después vimos que se quedaron hablando con ella, pero no sé en que quedó. La revista va a sacar las fotos. El editor me dijo que era lo que hacíamos siempre, que estuve bien con mis respuestas".