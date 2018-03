Guillermo Andino: "Cambié la alimentación y bajé cinco kilos"

Guillermo Andino estuvo de vacaciones en enero y, durante el verano, aprovechó para comenzar una dieta alimentaria que lo ayudó a bajar cinco kilos en pocas semanas.





Este medio se comunicó con el animador de América Noticias e integrante de América TV que describió cómo hizo: "Cambié la alimentación, por suerte mi mujer cocina casero y sano. Lo que trato de no tomar más es gaseosas y abandonar el pan, que era una tradición en la mesa, con las pastas".





"Desde el desayuno arranco con frutas, jugo de naranja, kiwi, tomo té con galletitas con mermelada y queso untable. Como tengo gastritis hace mucho tiempo, hablé con el gastroenterólogo Luis Caro y siempre me dice que tengo que comer seguido, poco y masticar mucho. Al mediodía como una ensaladita, a la tarde como algún yogur con cereales y a la noche trato de comer rico, pero no llenarme tanto", amplió.





"A esto lo complementamos con salir a entrenar con un profe, que te obliga a salir. Salimos tres veces a la semana. Vuelvo al fútbol y empezaré un campeonato de exalumnos del colegio. Caminar o correr 40 minutos por día es fundamental. Lo hice al revés, empecé en las vacaciones. Caminamos mucho con Ramón a la mañana y eso me vino muy bien", declaró Guillermo.

"De esta manera, pude empezar. En la playa necesito hacer algo y eso me ayudó mucho. Durante el año es correr y corregir la alimentación. Soy amigo de Cormillot y siempre me dijo que no se puede vivir como un enfermo para vivir sano y me decía que lo que te mata es el snack. Uno come una milanesa con puré y si está llena la bandeja, uno tiene tendencia a seguir comiendo".

Y cerró: "Caro ahora va a empezar un curso para hacer sushi. La tele es sedentaria y tuve que procurar mover ese sedentarismo y mover el esqueleto. Estoy 5 kilos abajo. Lo que notaron, es verdad".