"Hay tantos chicos con carencias que no lo puedo creer. Marcelo trabaja con una persona de hogar en tránsito y el acto de servicio y amor que realiza, me conmueve. Hoy son estas las personas que admiro y de las que más aprendo", comentó la modelo y actriz.

"Es un deseo que tengo desde hace tiempo. Sé que es difícil el trámite de adopción, pero siento la necesidad de hacerlo. Hay tantos chicos con carencias que no lo puedo creer", remarcó sobre la idea de adoptar.





"Por ahora no, pero cuando mis hijos sean más grandes no descarto la posibilidad de adoptar, porque me parece un acto de amor muy grande. Cada vez que veo un niño, me conmuevo", agregó Guille.