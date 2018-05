Guido SÃ¼ller y el robo en su boda: "Se hace la que no entiende y no contesta"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Guido Süller y Tomasito todavía sigue generando polémica. El robo de la urna con dinero de los invitados como regalo en la boda detodavía sigue generando polémica.





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Guido quien confió por primera vez el nombre de la persona que sería la autora del robo, según piensan ellos. Es la mujer que aparece en las imágenes.





"Estuvimos sacando distintas conjeturas y la verdad que tanto Tomás como yo llegamos a la misma conclusión. Esta persona no nos atiende y ya le empezamos a decir que fue ella y que nos devuelva el dinero", comentó el mediático.







"Se hace la que no entiende nada y no contesta. Ya prácticamente estoy en condiciones de dar el nombre de esta persona: se llama Roxana Suster. Hace de doble de Luciana Salazar y ha estado en programas de televisión. No es famosa pero sí conocida".





"No tenemos la prueba de ella robando pero sí sacamos la conclusión. Estamos en un 95 por ciento seguros. Flavia Miller es totalmente inocente, no tiene nada que ver como se dijo", finalizó Guido.

Días antes, Tomasito también charló en exclusiva con este medio con mucha tristeza por lo ocurrido y señaló en la misma sintonía: "Sospecho de una amiga de Guido pero yo no la vi sacando nada. Para mí fue ella, pero tampoco quiero echarle la culpa porque no lo sé".