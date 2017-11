Guerra de colas: Anabel Zalazar: "Sol Pérez tiene una cola chiquitita"

Anabel Zalazar hizo unas declaraciones radiales sobre Sol Pérez que levantaron revuelo: cuestionó los constantes elogios que recibe la cola de la rubia por las fotos que comparte en las redes sociales.





"La vez pasada Ulises (Jaitt) me hizo una nota para la radio y en la charla salió el tema de Sol Pérez. Y yo había dicho que estaba un poco aburrida porque en las redes sociales la ponían como la mejor cola y me pareció a mí que yo no tengo nada que envidiarle. Yo la vi personalmente y me parece que no tengo nada que envidiarle", comentó Zalazar en charla con este medio.





"Era eso simplemente. Salió el tema y dije que estaba dispuesta a hacer una competencia para ver quién tenía la mejor cola. La vi personalmente y tiene una cola chiquitita y no me pareció ver lo que muestra en las redes sociales", añadió picante.





Anabel

Quiero agradecer a toda la gente que fue a vernos en todas las funciones de TANGO Y PLUMAS anoche nos despedimos del VITRAL a sala llena y perdón a la gente que no pudo ingresar en breve saldremos de gira‼️ muy feliz Una publicación compartida por ANABEL ZALAZAR (@anabelzalazar) el 1 de Oct de 2017



Quiero que conmigo te escapes y que con besos me mates Que con caricias me maltrates Una publicación compartida por ANABEL ZALAZAR (@anabelzalazar) el 13 de Oct de 2017



Solcito

Hoy noche de boxeo para @tycsports Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 14 de Oct de 2017