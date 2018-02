Griselda Siciliani: "Sentí que tenía que respaldar a Calu y pagué el precio"

Griselda Siciliani dialogó este viernes con el ciclo "Por Si Las Moscas" con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad y durante la charla se refirió al apoyo que le brindó a Calu Rivero luego de que la actriz denunciara públicamente de acoso a Juan Darthés, mientras ambos grababan Dulce Amor, en 2012.

"A Calu salieron a matarla, pero el aval de muchas compañeras le sirvió", arrancó a contar Siciliani.

Y agregó: "Yo sentí que tenía que respaldarla a Calu en esto, y pagué el precio, salieron a matarme, me criticaron, me comí unas puñaladas, y eso hace que me sienta más orgullosa de haberla bancado".

"Siempre que una compañera denuncie haber sido acosada, abusada o mal tratada, siempre la voy a apoyar, porque seguramente es cierto", insistió la protagonista de Sugar.

Más tarde, opinó acerca del feminismo y el crecimiento de los espacios mediáticos que el movimiento comenzó a ocupar: "Cualquier espacio que se abra para hablar de la lucha feminista, bienvenido sea, no le doy muchas más vueltas. Adhiero a que hablen las mujeres que son referentes en el feminismo y que están preparadas para hablar de esto, lo prefiero más que a que yo o cualquier otra persona, por ser populares, opinemos de todo por cualquier cosa", consideró.

"Creo que estos espacios permiten también abrir la posibilidad de hablar, a muchos que antes no se animaron a hacerlo. Si está el espacio, sobre todo para un montón de personas que son exponentes muy interesantes, eso me parece muy positivo", subrayó.

Finalizando la entrevista, contestó la pregunta del millón: "¿Si iría al Balando? No, porque no lo disfrutaría, siempre lo descarto. Marcelo ha sido siempre muy generoso conmigo, pero él ya no me ofrece porque sabe que no me veo. Tenemos esa familiaridad para abrir un ritmo, para hacer una suplencia en el jurado, pero nada más que eso", explicó.

Escuchá el audio!

Embed https://www.mixcloud.com/LaOnceDiez/griselda-siciliani-en-por-si-las-moscas-9218/