En el marco de un móvil en vivo para el programa 'Involucrados', Griselda Siciliani habló de la polémica en torno a los casos de acoso que han salido a la luz durante los últimos meses, y principalmente, se refirió a la denuncia de Calu Rivero a Juan Darthés.





"No la pasé genial con Darthés, pero prefiero no contar. Por eso apoyé a Calu teniendo un poco de información. No fui acosada. Sentí que apoyar desde mi lugar es algo justo. Cuando hablo de lugar de privilegio, digo que yo puedo elegir con quién trabajar. Tal vez Calu no, y menos en ese momento", expresó la artista, quien en 2007 y 2008 fue pareja de Darthés en la ficción, al protagonizar la comedia infanto-adolescente, 'Patito feo'.





"No voy a decir con quién no trabajaría, pero cuando me convocan, me preguntan por mis compañeros. No trabajo con quien no quiero trabajar. Eso es un sacrificio enorme, porque no podés rechazar trabajos a veces. Somos pocas las que podemos decidir, es un gran privilegio. Que yo lo tenga no quiere decir que todas lo tengan", agregó la protagonista de 'Sugar', en diálogo con los conductores, Carla Conte y Rodrigo Lussich.