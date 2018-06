En consecuencia, Gianinna puso esto en Twitter:

EL CRUCE EN INTRUSOS

"No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Me la pasaba llorando porque sentía que muchos fueron crueles conmigo y no entiendo en el ensañamiento constante conmigo porque son amigos de las otras personas. Cuando te sentás a confirmar cosas siendo títere de quien te las cuentas... Fue despectiva conmigo y me dolió. Esperé mucho este momento", lanzó la cantante tropical.

"Tengo un carácter terrible. Estuve muy enojada con Marina, dijo en el noticiero que tenía confirmado que yo estaba embarazada y eso no era verdad. Dijo "vengo a confirmarlo", continuó y la panelista se disculpó. "Ese fue un error mío, una gran pifiada y un desmérito para mí. Tenemos fuentes, a veces confiamos, a veces no. No dije algo malo sobre vos", se defendió Calabró.





Y luego, ya mal por lo que había dicho Karina, Marina se quebró:"Te juro, lejos de mí hacer doler, no es que me siento acá a lastimar gente. Tal vez no me puedo defender porque pasó hace ocho años y no me acuerdo. Me duele haberte hecho doler. Yo no me siento acá a joderle la vida a alguien. Quizá se podría haber enmendado tu dolor".