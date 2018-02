Gerardo Romano: "Hablé con Patricia sobre si es mi hija"

Gerardo Romano habló en el programa "Todas las tardes", Canal 9 , de la aparición de Liliana Patricia Pérez, de 47 años, quien dice ser su hija.





"No fue una relación relevante, con todo respeto. Yo tuve una ex novia hace muchos años y me sigo viendo y somos amigos. No me acuerdo de la chica", comentó el actor.





"Hace tres años me tocan el portero, me dejan una carta y me dicen que es mi hija. No tenía idea. Me pareció que estaba loca", agregó.





"Apareció por primera vez a los cincuenta años. Me pareció una trama de telenovela. No sé el nombre de la mujer. Hablé con Patricia", finalizó Romano.





El video.