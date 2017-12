Fue imputada

La fiscal Hertrig, a cargo de la fiscalía de San Isidro, imputó y notificó a Susana Giménez en su domicilio por el delito de desobediencia por no haber respetado la medida impuesta por el doctor Mariano Sohaner, en la que se le ordenaba "Abstenerse de nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad del niño Diego Fernando Maradona Ojeda y de Diego Maradona", en la entrevista que el domingo 25 de junio le realizó a Claudia Villafañe en su programa.

"No estoy de acuerdo con la medida que tomó la fiscal porque creemos que Susana no estaba al tanto de la orden judicial o fue mal asesorada", aseguró el doctor Matías Morla.

Recordemos que todo comenzó cuando en junio de este año la diva de Telefe con su histórico programa y sorprendió a su público con una extensa entrevista a Claudia Villafañe. Pese al "bozal legal" que Diego Maradona, le puso a su ex mujer, las rubias hablaron de todo en el living de la diva.

Luego del programa, Susana dio una conferencia de prensa con varios medios y, entre otras cosas, reconoció que con el ex jugador de fútbol eran íntimos amigos aunque él ya no era el de antes, quizás porque tuvo una vida difícil y ahora no debe ser fácil manejar semejante fama.