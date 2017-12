Franco Torchia apuntó contra Barbie Simons

En el ciclo " Pampita online", que conduce Carolina Ardohain por canal KZO, se estaba debatiendo la legalidad del casamiento en Las Vegas.



Hasta que en un momento, Barbie Simons , panelista invitada al programa, dijo una frase que causó revuelo en las redes sociales. Franco Torchia fue uno de los que mostró su descontento.



Este medio contactó a Torchia para que amplíe lo que sintió al escuchar a la rubia: "Hace un tiempo descubrí el programa de Pampita en canal KZO y me hice fan. No de forma real, sino de forma irónica. No por ella, que en líneas generales creo que conserva ciertos criterios y es mesurada en su conducción, intenta ser responsable. Sino por el conjunto de personas que la acompañan de manera fija".





Y sumó: "Una de ellas es Barbie Simons y destaqué eso que dijo, en otros casos he destacado lo que han dicho otras. De ninguna manera es aceptable lo que dijo. Quiso decir, básicamente, que como ese casamiento en Las Vegas no es legal, es como si te casara un mamarracho".





"La palabra 'travesti' fue dicha como sinónimo de mamarracho, paparruchada o de no persona, de payaso. Por supuesto, dijo 'un travesti' y no 'una'. Eso desde ya es, por lo menos, discutible. Me llamó la atención, sin ningún tipo de animosidad. Es increíble el elenco que la acompaña, en el peor sentido. Son personas que no pueden estar al aire", cerró Franco.