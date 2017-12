A principios de diciembre, Candelaria Tinelli y Franco Masini decidieron terminar con el noviazgo que arrancaron, entre secretos y a escondidas de la prensa, a mediados de mayo pasado.

Si bien los motivos de la ruptura permanecen en la intimidad de la ex pareja, la morocha dejó algunas pistas en las redes sociales.

"El error está en desaparecer cuando más uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa", escribió, por aquel entonces, la it girl en Twitter.

Pero esta semana, entrevistado por Gente, Masini rompió el silencio y por primera vez se refirió a la separación.

"Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho. Los motivos son personales y voy a reservarlos. Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre. Porque cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro", dijo, para la publicación.

Por último, el galán no escatimó en halagos para su ex: "Cande es extraordinaria, sensible y con grandes valores. Como su familia, a la que adoro, porque siempre me hizo sentir como en casa".